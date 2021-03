Filmy na Netflixu s českým dabingem: Novinky i starší snímky od dramat až po pohádky

Rohy (Horns)

USA / Kanada, 2013

Ig Perrish (Daniel Radcliffe) se stal z muže se skvělým životem hlavním podezřelým z neobjasněné vraždy své krásné manželky. V jeho nevinu nevěří ani nejbližší příbuzní, pocit křivdy tak utápí v alkoholu.

Jednoho dne se probudí a zjistí, že na čele mu vyrůstají podivné rohy. A zároveň získal zvláštní moc: lidé jsou v jeho přítomnosti najednou upřímnější než obvykle. Podaří se mu díky nové schopnosti najít vraha své lásky?

Eurovize (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

USA, 2020

Lars Erickssong (Will Ferrell) a Sigrit Ericksdóttir (Rachel McAdamsová) tvoří muzikantské duo, které je lidem z hudebního průmyslu i posluchačům hlavně pro smích.

Odhodlaná dvojka se ale nevzdává – smyslem jejich života je dostat se za každou cenu na Eurovizi a vyhrát. V originální komedii režiséra Davida Dobkina si zahrál i bývalý James Bond Pierce Brosnan.

Enola Holmesová (Enola Holmes)

USA, 2020

Enola je dospívající sestra známého detektiva Sherlocka Holmese a pouští se do hledání zmizelé matky. Nejde na to vůbec špatně – stane se z ní superšťoural, brzy předčí svého slavnějšího bratra a postupně odkrývá nebezpečné spiknutí kolem záhadného mladého lorda.

Ve svěže pojaté detektivce s prvky komedie hrají kromě Millie Bobby Brown (známé hlavně ze seriálu Stranger Things) například Sam Claflin, Henry Cavill a Helena Bonham Carter.

Americká elegie (Hillbilly Elegy)

USA, 2020

V tíživém životopisném dramatu oscarového režiséra Rona Howarda (Čistá duše, Šifra mistra Leonarda atd.) excelují především herečky Amy Adams a Glenn Close. Film natočený podle skutečných událostí je sondou do života nižší třídy na americkém venkově.

Nejmladšímu členovi chudé rodiny se splní sen, když se dostane na práva na Yaleově univerzitě. Okolnosti ale přivedou studenta zpátky do rodného města v Ohiu, je tak nucen opět přemýšlet nad osudy svých blízkých i o vlastní budoucnosti.

Rose Island (L'incredibile storia dell'isola delle rose)

Itálie, 2020

Nové komediální drama Netflixu je inspirované skutečným osudem italského inženýra: Giorgio Rosa si v roce 1968 založil na ostrově u pobřeží Rimini vlastní mikrostát, který byl splněným utopickým snem jeho generace.

Zbývalo jediné: přimět úřady k uznání jeho nezávislosti. Státní aparát se totiž zalekl celosvětové popularity ambiciózního projektu, který bylo nutné za každou cenu zarazit.

Vévodkyně

Velká Británie / Itálie / Francie, 2008

Aristokratka Georgiana Cavendish, vévodkyně z Devonshiru (Keira Knightley) žila v 18. století a na svou dobu byla pokrokovou ženou. Její chování bylo ale společensky nepřijatelné: míchala se do politiky, což se u žen neslušelo, navíc našla zalíbení v hazardu.

Nešťastné manželství s citově chladným vévodou z Devonshiru (Ralph Fiennes) si okořenila milostnými aférkami s mladým politikem. Jak její životní příběh v upjatém společenském klimatu dopadl, můžete hádat – nebo si pustit na Netflixu.

Božská Florence (Florence Foster Jenkins)

Velká Británie, 2016

Další snímek inspirovaný skutečným životním příběhem nás seznámí se závratně bohatou Američankou Florence Foster Jenkins. Jejím jediným snem je zpívat, k tomu jí však chybí podstatná věc – talent. Její zpěv zní zkrátka příšerně, nikdo ale nemá odvahu jí to říct.

Když se Florence v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel a manažer (Hugh Grant) čelí obtížné výzvě: má sdělit bohaté dědičce krutou pravdu, nebo nést následky za milosrdnou lež?

Pátý element (Le Cinquième élément)

Francie, 1997

Skvělý mix komedie, akčního filmu a originálního sci-fi, který nejspíš není třeba zdlouhavě představovat: režisér Luc Besson nás v něm zavádí do futuristického New Yorku ve 23. století.

Roli taxikáře Korbena Dallase si v něm střihl Bruce Willis, coby mimozemská Leeloo se představila Milla Jovovich (známá do té doby hlavně z filmu Návrat do Modré laguny) a hlavního padoucha ztvárnil Gary Oldman.

Mafiánovi (The Family)

USA / Francie, 2013

I tento snímek režíroval Luc Besson, čeká vás tedy originální zábava. Oč v něm jde? Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků.

Jejich novým domovem je malé, ospalé městečko v Normandii. Jenže žít životem spořádaných občanů a zapadnout do davu je pro tuhle rodinku nadlidský úkol. A mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém udavači s jasným cílem.

Kick-Ass

Velká Británie / USA, 2010

Teenager Dave Lizewski (Aaron Johnson) nevyniká žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné, co ho baví, jsou komiksy. Rozhodne stát tedy stát superhrdinou: jako přezdívku si vybírá „Kick-Ass“. Chybí mu tak už jen jedno – nadpřirozené schopnosti.

Film rozvíjí také příběh bývalého policisty nazývaného Big Daddy (Nicolas Cage) a jeho jedenáctileté dcerky Mindy (Chloë Moretz) alias Hit-Girl. Nejpodstatnější ale je, že vás čeká skvělá akční a zábavná jízda.

Vrtěti ženou (Hysteria)

Velká Británie / Francie / Německo / Lucembursko, 2011

Film o vzniku vibrátoru? Proč ne! Historická komedie režisérky Tanyi Wexler nás zavádí do viktoriánské Anglie, kde se mladý lékař Mortimer Granville (Hugh Dancy) snaží zavádět pokrokové metody. Se svými novými spolupracovníky vytvoří vibrační nástroj, který náhle a zázračně uzdravuje téměř na počkání ženskou hysterii.

Šířící se zvěst o nové hračce začne rychle plnit lékařovu čekárnu a jen jedna žena mu nedůvěřuje: feministická Charlotta (Maggie Gyllenhaal), do které se doktor zamiluje.

Dámský klub (Book Club)

USA, 2018

Čtveřici dlouholetých kamarádek (Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen) pojí kromě pevného přátelství společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu.

Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi a kniha doslova obrátí jejich unavené životy vzhůru nohama: v dámách se opět naplno rozhoří touha po romantice a dobrodružství.

I dva jsou rodina (Demain tout commence)

Francie / Velká Británie, 2016

Bezstarostný sukničkář Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne se však u jeho dveří zjeví Kristin (Clémence Poésy), víkendový flirt z minulosti. Není ale sama: předá mu holčičku, která je prý jeho dcerou, a uteče.

Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu nezbývá nic jiného než si najít práci, ve velkoměstě se usadit a pustit se do výchovy malé Glorie. Rodinná idylka se ale změní, když se před jejich dveřmi opět objeví Kristin.

Až vyjde měsíc (Moonrise Kingdom)

USA, 2012

Příběh originální komedie Wese Andersona se odehrává v 60. letech 20. století na romantickém pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let a na první pohled se do sebe zamilují. A vymyslí velkolepý plán: utečou spolu do divočiny.

Jejich zmizení vzbudí poprask, pod vedením místního šerifa (Bruce Willis) zahajují obyvatelé městečka po dvojici rozsáhlé pátrání. Kromě rodičů (Bill Murray, Frances McDormand) mladé dívky se po jejich stopách vydávají i místní skautský vedoucí (Edward Norton) s celým oddílem nadšenců, sociální pracovnice (Tilda Swinton) a další výstřední dobrovolníci.

Café Society

USA, 2016



Woody Allen na Netflixu nesmí chybět – jeho vztahové komedie si oblíbila řada filmových nadšenců. Café Society vypráví příběh Bobbyho (Jesse Eisenberg) z Bronxu, kde žije s rodiči a bratrem Benem (Corey Stoll), který je gangster.

Rozhodne se změnit prostředí a odlétá do Hollywoodu, kde začíná pracovat pro strýčka Phila (Steve Carell), mocného agenta filmových hvězd. Mladík se dostává do vysoké společnosti a zamiluje se do strýčkovy asistentky Vonnie (Kristen Stewart). To je ale teprve začátek jeho příběhu.

Jasmíniny slzy (Blue Jasmine)

USA, 2013



Další film Woodyho Allana, který najdeme na Netflixu v českém znění, vypráví příběh elegantní, okouzlující a zhýčkané Jasmine (Cate Blanchett), jejíž zdánlivě idylické manželství s bohatým podnikatelem Halem (Alec Baldwin) se právě rozpadlo.

Jasmine se stěhuje ke své sestře Ginger do San Franciska, jenomže odvyknout si na luxus a postavit se na vlastní nohy není tak jednoduché. Ještě těžší je ale přijít na to, co vlastně od života čeká...

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann)

Švédsko / Rusko / Británie / Francie / Španělsko / Německo, 2013

Hlavním hrdinou téhle ulítlé road movie je Allan Karlsson, kterému je právě 100 let. V domově důchodců pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu, ale o hlavní překvapení se postará vitální stařík: sedět v křesle a čekat na smrt se mu totiž nechce.

Z ústavu uteče a vydává se na tak trochu šílený výlet, který mu zpestří kufr plný peněz. Než se naděje, má v patách gang zločinců, sem tam se objeví nějaká mrtvola a mezi společníky, které cestou přibere do party, je i velmi neskladná slonice.

Prací automat (The Laundromat)

USA, 2019



Drama oscarového Stevena Soderbergha je v podstatě hraným dokumentem: zaměřuje se na aféru Panama Papers a zakladatele poradenské právní společnosti Mossack Fonseca.

Dějová linka je jednoduchá – vdova (Meryl Streep) prošetřuje pojistný podvod a odhaluje, jak dva právníci z Panamy zneužívají světový finanční systém. Ve filmu si zahrála i spousta dalších hvězd stříbrného plátna: Gary Oldman, Antonio Banderas, Sharon Stone či David Schwimmer ze seriálu Přátelé.

Nádech pro lásku (Breathe)

Velká Británie, 2017



Dobrodruh a cestovatel Robin Cavendish (Andrew Garfield) od krku dolů zcela ochrne a dozví se, že mu zbývají pouhé tři měsíce života. Je mu pouhých 28 let a nedokáže si představit, že by poslední dny svého života strávil na nemocničním lůžku.

Se svou ženou Dianou (Claire Foy, známá např. ze seriálu Koruna) se proto snaží dát tíživé situaci alespoň nějaký smysl: cestují spolu po světě a bojují za práva postižených. A jejich chuť žít naplno se stává inspirací i dalším lidem.

Co s láskou (The Best of Me)

USA, 2014



V roce 1984 byli Amanda a Dawson spolužáci na střední škole. Jejich vzájemné city ale nebyly dost silné, aby odolaly maloměšťácké společnosti a rozdílným společenským poměrům, ze kterých pocházeli.

Uplynulo čtvrtstoletí a hodně vody, když se znovu setkali na pohřbu společného přítele. A ani jeden z nich nezapomněl na společnou první lásku, která je navždy změnila. Mají před sebou jen společný víkend, nebo zároveň i druhou šanci?

Terapie láskou (Silver Linings Playbook)

USA, 2012

Učitel dějepisu Pat Solatano (Bradley Cooper) prošel psychickou krizí, během níž ztratil dům, práci, manželku – zkrátka celý dosavadní život. Po osmi měsících v psychiatrické léčebně se vrací ke svým rodičům (Jacki Weaver a Robert De Niro), kteří se mu snaží pomoci.

Jednou Pat u přátel potká Tiffany (Jennifer Lawrence), záhadnou dívku v depresi s kupou vlastních problémů, která shání partnera do taneční soutěže. A jejich životní příběhy se nečekaně vydají společným směrem.

Malý princ (Le Petit Prince)

Francie, 2015



Světoznámý Exupéryho příběh malého chlapce z jen o trochu větší planetky. V tomto animovaném podání je skvělým tipem na filmový večer pro rodiče s dětmi.

Dějová linka známá z knižní předlohy je doplněna o příběh malé holčičky, které maminka důsledně naplánovala život podle harmonogramu. Vyprávění výstředního letce jí tak poprvé odhalí svět plný dobrodružství.

Malá čarodějnice (Die kleine Hexe)

Německo / Švýcarsko, 2018



Pohádku podle dětské knihy Otfrieda Preusslera znají i čeští diváci: večerníček z roku 1984 o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi Abraxasovi s ilustracemi Zdeňka Smetany skvěle namluvila Jiřina Bohdalová.

Německá adaptace z roku 2018 se ale také moc povedla a příběh zůstal zachován: jen několik set let "mladá" čarodějnice (Karoline Herfurth) se chce podívat na každoročně konaný sabat a musí se do roka stát dobrou čarodějkou.

Jak na Netflixu najít filmy v češtině

Vyhledávání filmů s českým dabingem je na Netflixu někdy oříšek: jedna z možností je zadat do vyhledávacího pole výrazy „český dabing“ nebo „filmy v češtině“ a podobně – tento způsob ale nezaručuje zobrazení kompletního dabovaného obsahu.