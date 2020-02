10 dramatických snímků, které vás připraví o klidný večer

Reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ otřásl celou katolickou církví. Film podle skutečných událostí natočil roku 2015 režisér Tom McCarthy, hlavní role obsadili Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdamsová a Liev Schreiber.

Will Hunting uklízí na univerzitě a při té příležitosti vyřeší složitý matematický příklad. To nezůstane bez odezvy, ale Will je kromě toho, že je génius, i hospodský flákač, který vyrůstal po sirotčincích a odmítá svůj život změnit. Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Casey Affleck a další si zahráli v tomto filmu z roku 1997, který zrežíroval Gus Van Sant.