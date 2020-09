Konec světa i virové pandemie. Tohle jsou katastrofické filmy, které stojí za to vidět

Srovnání obou filmů, které mají podobnou zápletku, a dokonce šly do kin v rozmezí několika měsíců, je naprosto nevyhnutelné. Snímky však mají zásadní rozdíly. Zatímco režisér Armageddonu Michael Bay klasicky sází na upocenou akci a záchranu světa vloží do rukou partě kovbojů vrtajících ropu v čele s Brucem Willisem, Drtivý dopad se soustředí spíše na příběh hlavních hrdinů a lidskou bezmoc během přípravy na apokalypsu. Oba filmy se pyšní nabitým hereckým obsazením, včetně Bena Afflecka, Owena Wilsona, Morgana Freemana nebo Roberta Duvalla.

Všem známý kultovní film Jamese Camerona se zaručeně řadí mezi nejlepší filmy vůbec. Zfilmování tragédie, během které v roce 1912 zemřelo více než 1 500 lidí, vyhrálo jedenáct Oskarů a stalo se prvním filmem v historii, jehož produkce stála více než 200 milionů dolarů. Kariéru definující hlavní role zde ztvárnili Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. Ve filmu zazní také ikonická skladba My Heart Will Go On kanadské zpěvačky Céline Dion.