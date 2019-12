10 tipů na mysteriózní filmy, které vás znepokojí

V lesích poblíž Burkitsville se záhadně ztratili tři studenti. O pár let později se je vydává hledat parta čtyř mladých lidí, kteří natáčí každý svůj krok roztřesenou kamerou. V lese opravdu něco najdou, ale nebude se jim to líbit. Hlavních rolí se zhostili Heather Donahueová, Joshua Leonard, Michael C. Williams a Bob Griffin, režie Daniel Myrick a Eduardo Sánchez. Minimalistický horor z roku 1999 stál jen pár desítek tisíc dolarů, ale utržil přes 240 milionů dolarů a dodnes patří mezi top filmy svého žánru.

Co kdybyste se dobrovolně upsali do hraní hodně zvláštní hry, ale pak by vás to skoro stálo život? To zažil Michael Douglas v roli bankéře Nicholase Van Ortena. Film plný zvratů a záhadných událostí natočil roku 1997 režisér David Fincher.