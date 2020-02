10 tipů na westernové snímky, s nimiž zažijete večer s lovci lidí a bandity

Režisér Quentin Tarantino do svého filmu Tenkrát v Hollywoodu, který měl premiéru v roce 2019, obsadil dva hollywoodské krasavce – Leonarda DiCapria a Brada Pitta. Leo hraje béčkového westernového herce, jehož sláva vyhasíná, a Brad jeho kaskadéra a kamaráda. Další rovinou snímku je vražda Sharon Tateové, manželky Romana Polanského, kterou v roce 1969 těhotnou zabila Mansonova rodina. To by ale nebyl Quentin, aby to nepřevyprávěl po svém.