Nohavicu kvůli StB nechtějí na megakoncert k výročí republiky

„Mnohokrát jsme ho (Nohavicu) oslovili, zda by byl ochoten vyprávět svůj příběh. Bohužel stále vzdoruje naší nabídce. To nic nesnižuje na jeho talentu jako muzikanta a písničkáře. Nicméně podle archívu bezpečnostních složek byl registrovaný jako spolupracovník StB, máme doklady, že se s nimi scházel. Bylo by báječné, kdyby Nohavica vyprávěl detaily svého příběhu. Zadruhé mě velice mrzelo, když přijal vyznamenání od prezidenta Putina a prezidenta Zemana. To myslím, že písničkářům nesluší. Proto Jaromíra Nohavicu na koncert pro Paměť národa pozvat nemůžeme,“ sdělil Novinkám ředitel Paměti národa Mikuláš Kroupa.