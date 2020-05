V nouzovém stavu klesla trestná činnost

NSZ zavedlo evidenci trestných činů spáchaných v době nouzového stavu, aby získalo přehled o stavu kriminality. Právo získalo první údaje zaznamenané od poloviny března do poloviny dubna.

To na konci března naznačila také policie. Podle jejích statistik totiž po půlměsíčním trvání nouzového stavu kriminalita klesla zhruba o čtvrtinu.

Do kategorie přísněji postižitelných trestných činů patří šíření nakažlivé lidské nemoci, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, krádež, zpronevěra, podvod, lichva a také šíření poplašné zprávy. Ve statistikách žalobců za první měsíc nouzového stavu dominovaly krádeže, kterých se stalo téměř 1900. Policisté jich zatím vyřešili 300.

Kvůli tomu, že jde o krádeže v době nouzového stavu, tak pachatelům místo maximálně dvou let vězení hrozí, že za mřížemi budou až čtyřikrát déle. A kvůli možnosti přísnějšího trestu budou i jednoduché případy řešit soudní senáty místo samosoudců, jak je to obvyklé.

Nával banálních kauz ale zatím soudy nezaznamenaly. Většinou je totiž dostanou na stůl až s odstupem několika týdnů nebo měsíců. Podle viceprezidenta Soudcovské unie Petra Černého jsou soudy na řešení těchto kauz připravené a neměly by být problémy. Zatím navíc soudci nemají informace, že by měli řešit enormní množství podobných případů.

„Co se týče rozhodování v senátu, tak si myslím, že to taková hrůza nebude. Věřím, že ty jednoduché věci a krádeže kolegové dokážou zvládnout jednu věc za dopoledne a druhou za odpoledne,“ řekl Právu Černý.

Krádež ve stavu nouze: Za konzervy a oplatky ženě hrozí osm let vězení

V evidenci se objevily i trestné činy šíření nakažlivé nemoci, a to v šesti případech. Všechny se týkaly nového typu koronaviru, který poslední měsíce ohrožuje celý svět. V nejpřísnějším odstavci za to mohou podezřelí dostat až dvanáct let vězení.