Znovu přísnější opatření: roušky i venku a v autě

Nová zpřísnění opatření oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Zdůraznil to stále vysokým počtem nově nakažených pacientů s koronavirem, kteří přibývají zejména mezi ohroženými skupinami osob.

V domovech seniorů by podle ministra také měly být vyčleněny prostory pro nemocné koronavirem a k tomu i potřebný personál.

Nemocnice také nově mají rychleji evidovat covidové pacienty. Do systému koordinace péče musí člověka přijatého s covidem-19 registrovat do hodiny, taktéž v případě zhoršení jeho stavu. Dosud to musely dělat jednou denně.