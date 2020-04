Zmatek na hranicích. Každý říká něco jiného

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) při představování vládního rozhodnutí ve čtvrtek večer řekl, že při návratu do země bude potřeba mít už ze zahraničí negativní test na koronavirus ne starší čtyři dny, jinak bude muset člověk nastoupit na 14denní karanténu. Totéž v pátek řekl i jeho náměstek Roman Prymula.

Ovšem ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) ve vysílání Radiožurnálu přišel s teorií, že se cestující po návratu podrobí testu až v Česku. „Když se ten dotyčný vrací, tak má určitou dobu, kdy musí dorazit do svého města nebo obce, a tam se nechat otestovat,“ řekl Havlíček.

Na otázku, jak se to bude kontrolovat, odpověděl, že nelze zkontrolovat každého, a apeloval na lidi, aby se nesnažili systém obcházet.

Prymula v Radiožurnálu řekl, že bude potřeba lidem zaevidovat občanský průkaz nebo pas. Když byl konfrontován s tím, co o chvíli dříve řekl Havlíček, odpověděl: „My jsme to tak navrhovali a domnívám se, že to tak bylo přijato.”