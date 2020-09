Zavíračka v deset: hospody kasírují s předstihem, ale hosty nechají dopít

„Samozřejmě že z toho radost rozhodně nemáme, ale v letošním roce nás už opravdu nic nepřekvapí. Bereme to jako profesionálové, to znamená, že se podřídíme a v deset bude naše restaurace zavřená. Hosté musí počítat s tím, že je budeme kasírovat s mírným předstihem,“ sdělil Právu Zdeněk Novotný, zástupce ředitele vyhlášeného hotelu Zvon na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích .

Personál hotelu už nějakou dobu nosí do práce roušky. „Samozřejmě že nyní chtějí číšníci i servírky pracovat raději na zahrádce, kde není rouška nezbytná, a zrovna tak tam raději sedí hosté,“ konstatoval Novotný.

Míst na sezení je podle něho v restauraci Zvon dostatek a nikdo se nemusí obávat, že by si nesedl. Podobně nadšený nebyl z nového nařízení ani Martin Holman, provozovatel restaurace Cafe Hostel z Panské ulice. „Samozřejmě že přijdeme znovu o část tržeb, ale co nám zbývá. Musíme se znovu po­dřídit, tak jako letos už mnohokrát,“ konstatoval Holman.

Vyhazovat lidi z hospody se nechystá po 22. hodině František Lorenc, majitel vyhlášené restaurace Drápal v centru Olomouce , která je normálně v provozu do půlnoci. „Od 22. hodiny se nebude obsluhovat, přes výčep bude utěrka, hosty zkasírujeme a prostě až dopijí a dojedí, půjdou pryč,“ řekl Právu.

Zdůraznil, že se nehodlá s nikým hádat ani prát. „Nikoho vyhazovat nebudu, na to nemám pravomoc ani náladu. Nejsem žádná Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti,“ konstatoval Lorenc s tím, že pokud si někdo objedná třeba pivo minutu před 22. hodinou, tak ho dostane. „A pokud přijde nějaká kontrola, ať mi dá třeba milion pokutu. Bude to rána z milosti,“ doplnil šéf podniku, v němž je zhruba 260 míst k sezení.

Připustil, že jsou již vyčerpáni nejrůznějšími nařízeními a handrkováním se zákazníky, kteří odmítají nosit roušky a jsou někdy i agresivní. „Možná kdyby se to zavřelo kompletně všechno, byly by ztráty menší a pro nás bylo díky kompenzacím od státu vše jednodušší,“ uvedl Lorenc.

Vyjádřil přitom názor, že restaurace se stejně do třech týdnů, až bude po krajských a senátních volbách, striktně zavřou. „Teď to kvůli volbám nikdo neudělá. A jestli si někdo myslí, že se do čtrnácti dnů situace zlepší, tak tvrdím, že ne. Případů nemocných bude přibývat,“ dodal hospodský.