Zaorálek: Živnostníci v kultuře by mohli dostat 60 tisíc na ruku

Lidé pracující v kultuře by mohli jako jednorázovou pomoc získat až 60 000 korun. V rozhovoru pro Lidové noviny (LN) to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Nárok bude mít každý živnostník z oboru, fungovat to bude podobně jako na jaře 25 000 korun na ruku - jen se dokládá, odkud plynuly příjmy loni, píše list. Dohromady je na tuto pomoc vyčleněno asi 750 milionů korun.