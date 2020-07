Vojtěch hájí, že se doly neuzavřely hned

Na seznam nerizikových zemí by se Česko mohlo prý vrátit už třeba příští týden, stačí zvládnout situaci na Karvinsku a přimět tamní obyvatele k důslednému dodržování nastavených opatření. Slovinsko se ale jasně vyjádřilo, že opatření reviduje po dvou týdnech, stejně jako například při rozvolňování postupovalo Česko.

Slovinsko a některé další země zavedly v reakci na vysoké počty denních přírůstků nákazy v posledních dnech pro přijíždějící Čechy omezující opatření. Opozice má za to, že za to může vláda, protože podcenila a zlehčovala vývoj a situaci na Karvinsku, které má na těch číslech výrazný podíl. Co na to říkáte?

Samozřejmě, že rolí opozice je neustále kritizovat, ale to teď není na místě. Situace na Karvinsku se řeší průběžně. Proběhlo tam několik plošných testování a to, že je tam nyní víc případů, je dáno tím, že se tam více testuje a jsou zachycování jedinci bez příznaků, kteří o své nákaze ani nevěděli. Situace tam není nikterak závažná a nemá závažné dopady na zdraví obyvatel, protože většina z nově diagnostikovaných má mírný průběh nebo nemají příznaky. Není to tak, že by tam byli horníci, kteří jsou nemocní a někdo to tam toleroval.

Co se týče úlohy vlády, dnes už to není v její gesci, ale spadá to pod krajské hygienické stanice, protože už jsme opustili plošná opatření, ta se dnes dělají na regionální úrovni. My s nimi samozřejmě komunikujeme, opatření už tam byla přijata dříve. Když se ale podíváte na ten vývoj od vrcholu, který byl před několika dny, tak máme opět klesající tendenci. Je to dočasný výkyv.

Opozice cílí v kritice hlavně na dobu, kdy se nákaza začala na Karvinsku šířit, především na to, proč se hned neomezilo fungování dolů, když ostatní velké podniky zavíraly. Tehdy to bylo ještě v gesci vlády.

Probíhalo testování na dole Darkov, který byl uzavřen. U ostatních dolů, alespoň co vím od místní krajské hygienické stanice, nebyly informace takové, že by se v nich nákaza šířila. Uzavřít celé doly je poměrně zásadní opatření a dělat to jen preventivně bez toho, aniž bychom měli k dispozici data a měli jsme skutečně jasný důkaz, že se tam nemoc šíří, by podle mého názoru nebylo úplně zodpovědné. Nyní je ta situace samozřejmě jiná. OKD se rozhodlo k uzavření na šest týdnů z důvodu počtu záchytů. Až nyní se v rámci plošného testování zjistilo, že i na dalších dolech je celá řada bezpříznakových jedinců. Pokud je drtivá většina lidí bez příznaků či má mírné příznaky, tak uzavírat podniky je hodně restriktivní krok, který ani není úplně zdůvodněn.

Chápu, že drtivá většina horníků je bez příznaků a nemohli o nákaze vědět, ale pokud by se těžba zastavila hned na počátku, tak by čísla nebyla tak vysoká a zahraniční země by nemusely reagovat omezeními pro české občany.

Znovu opakuji - a taky jsme to probírali s odborníky, hygieniky a epidemiology - to, že máme vysoký počet případů je nepříjemné, ale je třeba se podívat jaké dopady to má na zdraví obyvatel, jestli se navyšuje počet hospitalizovaných pacientů či se zahlcují lůžkové kapacity, a to se neděje.

Podívejme se na to ale optikou ostatních zemí. Ty se řídí celkovou statistikou denních přírůstků, neřeší, jestli jde o lokální ohnisko nebo ne už proto, že nemají možnost zkontrolovat, jestli k nim přijíždí člověk z ohniska nebo z regionu, kde je situace klidná. Výsledkem je to omezené pro všechny Čechy, a řadě z nich to může zkomplikovat třeba dovolenou.

To máte samozřejmě pravdu. Dívají se na to globálním číslem ohledně počtu nakažených v přepočtu na počet obyvatel. Já jsem hovořil s kolegy ministry a vysvětloval jsem jim situaci. Oni byli rádi za tuto informaci, kterou samozřejmě neměli a říkali, že to ještě budou projednávat. Ale také mi řekli, že se epidemiologická situace v těch zemích vyhodnocuje jednou týdně. Pokud se nám nyní podaří zlepšit epidemiologickou situaci na Karvinsku - a věřím tomu, že se to v následujících dnech podaří, - a pokud budou všichni dodržovat to, co mají, tak by se Česká republika mohla brzy dostat zpět na seznam zelených zemí.

Máte informace, že zvažují podobné opatření zavést i další země? Například Slovensko?

O Slovensku nemám takovou informaci. Kolegové ze Státního zdravotnického ústavu včera na odborném fóru k situaci v jednotlivých zemích komunikovali asi se 70 dalšími kolegy z různých států a deklarovali jsme tam, že situace v České republice se prakticky nijak nezměnila kromě tohoto jednoho regionu. Pravdou je, že se cizí země stejně jako my dívají, na globální číslo. Musíme udělat vše pro to, aby se zvládla situace na Karvinsku, abychom opět mohli být pět na úrovni pod 16 případy na 100 tisíc obyvatel, což je hranice, kterou většina států používá. Slovinci mají hranici 10 případů na 100 tisíc, takže to mají přísnější. My jsme těsně nad tou šestnáctkou. Nebude to podle mě dlouho trvat.

Když už ty země opatření zavedla, tak je budou muset udržet alespoň dva týdny, i vzhledem k inkubační době nemoci? Nebo by se Česká republika mohla vrátit na seznam bezproblémových zemí třeba už příští týden?