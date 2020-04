Babiš na tiskové konferenci představuje změny v opatřeních kvůli koronaviru

„Debata o nouzovém stavu na vládě neproběhla. Včera to za nás rozhodl soud a dnes jsme požádali Sněmovnu, aby projednala naši žádost o prodloužení do 25. května,“ uvedl Babiš.

Na dotaz proč změnila vláda 25. března legislativní rámec z krizového zákona do zákona o ochraně veřejného zdraví uvedl, že šlo o rozodnutí právníků.

„Vše bylo rozhodnuto jednomyslně na základě vyjádření právníků ministerstev. Je to debata mezi právníky,” dodal premiér s tím, že zdravotnictví i tak podá kasační stížnost proti rozhodnutí soudu.

Po čtvrtečním jednání nebylo jasné ani to, zda a kdy vláda požádá o prodloužení nouzového stavu. Ten nyní platí do 30. dubna a podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) o to vláda požádá Sněmovnu již v pátek.