Většina Američanů se letos vakcíny nedočká. A i potom budou muset nosit roušky

Testy vakcíny pro děti začnou až poté, co se ukáže, že je vakcína bezpečná a účinná u dospělých.

Fauci řekl, že vakcína nebude stoprocentně efektivní a očkováno nebude sto procent populace, což znamená, že covid-19 bude mít dál prostor se šířit. K případné proočkovanosti uvedl: „Myslím si, že pokud bychom se dostali k tomu, že bude očkováno 75 až 80 procent populace, byl by to skutečně dobrý výsledek.”

V rozhovoru s guvernérem New Jersey Philem Murphym však hned dodal: „Neeliminuje to potřebu být obezřetný a opatrný, co se týká opatření na ochranu našeho veřejného zdraví.“