Větším rizikem než věk jsou u Covid-19 chronické nemoci

Naopak lehčí astma či prodělaný zápal plic by podle Perlové neměly představovat významný rizikový faktor.

Polovina z obětí v Itálii měla nejméně tři vážná onemocnění, jen dvě procenta neměla žádnou chronickou nemoc. I u prvních devíti obětí pod 40 let v Itálii mělo sedm velmi vážné nemoci včetně onemocnění srdce.

„S ideou, že jde o nemoc, která zabíjí starší, je potřeba být velmi opatrný,“ uvedl v pátek ředitel krizových programů ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) Mike Ryan, i když v Číně bylo 80 procent obětí starších 60 let a v Itálii je 80 procent obětí starších 70 let.