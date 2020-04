Ve VFN leží pacientka, která by mohla dostat remdesivir, nemocnice lék zatím nemá

„Jedna pacientka by mohla být příjemcem,” řekla Heřmánková. O nasazení remdesiviru se podle ní bude ale rozhodovat až v okamžiku, kdy ho nemocnice dostane. Do té doby nelze nic stoprocentně říci, protože stav pacientky se může změnit, uvedla mluvčí a doplnila, že podle dohody s americkým výrobcem, firmou Gilead, má do VFN každým dnem dorazit deset dávek.