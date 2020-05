Ve španělském městečku rozprašovali dezinfekci po pláži. Ekologové zuří

Conejo nejprve krok hájil tím, že chtěl ochránit před šířením nákazy obyvatele, kteří se na pláž začnou vracet, zpětně si však uvědomuje, že nešlo o nejšťastnější rozhodnutí. „Uznávám, že to byla chyba. Udělal jsem to ovšem s nejlepšími úmysly,“ uvedl pro server BBC.

Chemikálii po pláži rozprašovalo několik traktorů a malých nákladních vozů. Podle Maríi Dolores Iglesiasové, která šéfuje jedné z environmentálních organizací ve španělském regionu Cádiz, kde se městečko nachází, prý jeden z traktorů přejel ptačí hnízdo s vejci. „Nechali zdevastovat celé duny a šli naprosto proti pravidlům. Co udělali, je šílenost, když navíc přihlédneme k tomu, že virus přežívá v lidech, nikoli na pláži,“ nešetřila s kritikou radních Iglesiasová.

Španělská pobočka Greenpeace varovala, že rozprašování chemikálie neovlivní pouze období páření ptactva, ale naruší celý ekosystém, tedy i ryby, protože je jasné, že se chemikálie dostane do moře. „Tohle není jeden z Trumpových výmyslů. Tohle se stalo v Zahara de los Atunes,“ napsala organizace na Twitteru s odkazem na amerického prezidenta, který se nedávno ptal, zda by se lidem nemohla dezinfekce vpravit injekcí přímo do těla.