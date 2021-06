Vakcíny mRNA ochrání před covidem-19 řadu let, zjistila studie

Podle vědců je pravděpodobné, že lidé naočkovaní preparáty firem Pfizer/BioNTech a Moderna budou chráněni před těžkou formou covidu-19 řadu let.

Trvalejší je přitom ochrana u lidí, kteří covid-19 prodělali a následně se nechali naočkovat – u nich by mohla být až celoživotní.

„Je to dobré znamení toho, jak je naše imunita po této vakcíně odolná,” řekl listu The New York Times k výsledkům zkoumání imunolog Ali Ellebedy z Washingtonovy univerzity v St. Louis, který studii řídil.