V USA se už nemohou používat antimalarika na koronaviru

FDA povolení zrušil po analýze nejnovějších vědeckých poznatků z léčby covidu-19 antimalariky. „FDA dospěl k závěru, že už není rozumné domnívat se, že perorálně podávané přípravky hydroxychlorochin a chlorochin mohly být efektivní při léčbě covidu-19. Stejně tak není rozumné domnívat se, že by známé a potenciální přínosy těchto látek převažovaly nad známými a potenciálními riziky,” uvedla hlavní vědkyně FDA Denise Hintonová.

Podle aktuálních zjištění FDA už lék nesplňuje podmínky pro nouzové užití, udělené 28. března na základě tehdy známých informací. „Při nouzové zdravotnické situaci jsme dali jasně najevo, že naše jednání se bude řídit vědou a naše rozhodnutí se mohou vyvíjet podle toho, co dalšího se dozvíme o viru SARS-CoV-2,“ řekl zástupce komisaře FDA pro zdravotnické a vědecké záležitosti Anand Shah. „FDA vždy dělá svá rozhodnutí na základě nejspolehlivějších, nejkvalitnějších a nejaktuálnějších dostupných důkazů,“ dodal s tím, že FDA bude zkoumat i další mimořádná povolení udělaná neověřeným preparátům pro léčbu covidu-19.

„Nikdy jsme neměli žádné vysoce kvalitní důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že hydroxychlorochin je účinný,” řekl AP výzkumník a kardiolog Steven Nissen, který působí v nemocnici Cleveland Clinic a patří mezi časté poradce FDA.

Hydroxychlorochin a chlorochin se desítky let používají k léčbě malárie a některých autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida a systémový lupus.

Na začátku pandemie covidu-19 se objevovalo několik později nepotvrzených informací, že by oba tyto léky by mohly pomáhat i lidem nakaženým novým koronavirem. Když FDA vydal povolení, upozornil, že by se neměly tyto léky nasazovat léků mimo nemocnice a klinické testy kvůli známým značným vedlejším účinkům, které mohou být i smrtící. Oba tyto léky způsobují slepotu a také srdeční arytmie, které mohou vésti i k zástavě srdce.