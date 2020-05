V USA se chystají dát remdesiviru zelenou

„V rámci závazku FDA urychlit vývoj a dostupnost potenciálních léčeb covidu-19 se úřad zapojil do jednání s Gilead Sciences, aby byl remdesivir dostupný pacientům jako adekvátní léčba tak rychle, jak to jen půjde,“ uvedl mluvčí FDA Michael Felberbaum den poté, co byly zveřejněny předběžné výsledky testů na tisíci pacientech, které ukázaly, že lék pomáhá, v průměru zkracuje léčbu z patnácti na jedenáct dní.

Zveřejněny byly už předběžné výsledky testů, byť se to obvykle nedělá. Fauci to ale hájil etickými důvody v době, kdy žádný lék na nemoc není.

Ředitel Gilead Sciences Daniel O’Day v rozhovoru pro web STAT ve středu řekl, že firma už v lednu začala zvyšovat produkci remdesiviru v naději, že bude účinný. Tehdy vyrobila 5000 balení pro léčbu. Doposud vyrobila 50 000 balení dávek a ředitel očekává, že do července to bude 140 000 balení. „A můžeme to zvyšovat dále, na několik milionů balení pro léčbu do konce roku,“ řekl O’Day. Pro léčbu se obvykle používá deset dávek intravenózně.