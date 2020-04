V Praze přibylo odběrové místo pro samoplátce

V novém odběrovém místě v Praze 9 se zájemci mohou za 750 korun nechat otestovat na protilátky vůči nákaze novým koronavirem. Odběrový stan je u hlavního vchodu do Polikliniky Prosek a od pondělka bude fungovat vždy v pondělí od 08:00 do 12:00 a ve středu od 12:30 do 16:30. Informovala o tom mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.