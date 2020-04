V USA může na nákazu zemřít až 200 000 lidí, odhadl epidemiolog

V zemi se s nákazou potýkají především oblasti New Yorku a New Jersey a Connecticutu. Ve hře byl i návrh na úplné uzavření těchto míst, americký prezident Donald Trump se ale rozhodl zatím nevyhlásit karanténu, ač to měl v plánu.

Podle Fauciho o tom s prezidentem v sobotu večer v Bílém domě vedli "velmi intenzivní diskuze". Trump se následně rozhodl vyhlásit pro dané oblasti pouze doporučení ohledně nutnosti omezit cestování.

Ventilátory nestačí

V New Yorku do týdne dojdou zásoby těch nejkritičtějších zdravotnických pomůcek, včetně ventilátorů, tvrdí starosta města Bill de Blasio v rozhovoru pro stanici CNN. Stát New York je nyní nejvíce postiženým regionem v USA, podle sobotní bilance tam úřady evidovaly přes 52 tisíc nakažených koronavirem. Nejméně 728 lidí zemřelo, z toho 672 přímo ve městě New York.

Trump už nechal nařídit firmě General Motors, aby ventilátory začala vyrábět.

Žena ve skladu ochranných pomůcek v New Yorku Foto: John Minchillo, ČTK/AP

„Tady v New Yorku si připadáte jak za války,“ řekl de Blasio. Agentura Reuters mezitím informovala, že do New Yorku v neděli dorazilo z Číny letadlo plné zdravotnického materiálu.

Mělo by jít o první z několika zásilek, jejichž doručení v příštích 30 dnech zorganizoval Bílý dům. V letadle jsou rukavice, ochranné obleky a masky pro nákazou těžce postižené státy New York, New Jersey a Connecticut.