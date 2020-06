V Německu začali testovat vakcínu proti koronaviru na lidech

„Je to poprvé, kdy je vakcína v klinické fázi testována na lidech. Cílem je určit toleranci a specifickou imunitní odpověď na virus,“ uvedl vedoucí studie profesor Peter Kremsner. CureVac pracuje na vakcíně, která by měla organismu umožnit bránit se nákaze vlastními silami tak, že vyrobí protilátky a další imunitní buňky.

Univerzitní klinika uvádí, že studie bude probíhat v několika fázích. Vakcína by se měla nejprve podávat testovaným osobám v nejnižší dávce, a to dva mikrogramy. Počet účastníků a dávka účinné látky by měla být zvýšena v závislosti na toleranci látky.