V Itálii i v USA už dávají nemocným s Covid-19 plazmu vyléčených

Už v sobotu dostal krevní plazmu 42letý nakažený v texaském Forth Worth, který je v kritickém stavu připojený na plicní ventilátor, uvedl 30. března místní list Fort Worth Star-Telegram. Další dávku dostal v pondělí, uvedl plicní lékař John Burk. Plazmu dostal v neděli i další pacient v kritickém stavu. Dodal, že plazma není přímo lék, ale mola by pomoci zmírnit průběh nemoci. Využívá se toho, že v těle vyléčených už jsou protilátky proti viru SAR-CoV-21.

„Úspěch nebo neúspěch budeme znát až za pár dní a mělo by se ještě zodpovědět hodně otázek, zda metoda pomáhá, nebo ne, ale je to jedna z možností, u které by mohly přínosy převážit nad riziky.“ Burk dodal, že krevní plazma vyléčených pomohla i nakaženým se SARS, ebolou a spalničkami. Zmínil, že plazma už byla použita u nakažených v New Yorku a v San Francisku.