V domovech seniorů začne plošné testování na koronavirus

Výsledky u antigenních testů jsou do 15 minut. Při výtěru z nosohltanu štětičkami při PCR testu se zjišťuje genetická informace viru v ribonukleové kyselině (RNA). Získání výsledků je náročnější a trvá výrazně déle. Testy jsou ale také spolehlivější.

Podle statistik roste počet domovů, kde se nákaza objevila. Přibývá také nakažených seniorů, a to v průměru 1600 denně. Od prvního října testy nákazu potvrdily u 25.000 lidí nad 65 let. Nyní tvoří senioři 14 procent lidí s covidem. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.