V Dánsku po otevření škol vzrostlo reprodukční číslo

Dánsko otevřelo první stupeň škol a školky před 14 dny. Nyní tedy může hodnotit, jaký vliv to na život v zemi mělo. Vláda uvedla, že to s počtem nakažených nijak nezahýbalo, zvýšilo se ovšem tzv. reprodukční číslo, tedy číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden nemocný. Zvedlo se z 0,6 na 0,9. Stále je ovšem pod jedničkou, což znamená, že nákaza je na ústupu. Plyne to z analýzy dánského infekčního centra SSI.