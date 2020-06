V Barceloně našli stopy koronaviru v odpadní vodě z loňského března

Nový typ koronaviru Sars-CoV-2 se možná objevil v Barceloně už loni v březnu. Tvrdí to vědci ve studii Barcelonské univerzity, kteří odhalili stopy koronaviru ve vzorcích odpadních vod. Závěry vědců se ještě ověřují. Pokud se potvrdí, znamenalo by to, že koronavirus – oficiálně odhalený loni v prosinci v Číně – mohl být v Evropě už mnohem dříve, než se dosud předpokládá.