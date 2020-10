Už i nosič Trumpova jaderného kufříku má koronavirus

Z prezidentova okruhu byl pozitivně testovaný také admirál námořnictva Charles Ray. Do karantény tudíž nastoupila řada vrchních velitelů Pentagonu, kteří s ním přišli do kontaktu, včetně generála Marka Milleyho.

Všem generálům zatím vyšel test na koronavirus negativně. Nakaženo je už ale přes patnáct lidí v Trumpově nejbližším okolí včetně první dámy Melanie. Prezident pozitivitu na koronavirus oznámil v pátek, ale neexistují důkazy proto, že by právě on byl přenašečem. Americká média nicméně připomínají, že všichni dosud nakažení spolupracovníci s ním v posledních dnech přišli do úzkého kontaktu.