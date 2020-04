USA mají další rekord. Přes tisíc mrtvých za den

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci k nákaze vyzval, aby domovy seniorů okamžitě zakázaly vstup personálu, který není nezbytný pro lékařskou péči. Pečovatelské domy by měly také vytvořit oddělená místa pro zdravé a pro nemocné klienty.

Prezident také oznámil, že vyhověl žádosti státu New York a umožní, aby v polních nemocnicích ve městě New York pečovali vojenští zdravotníci o lidi nakažené koronavirem. Vojenské lazarety vzniknou také ve městech New Orleans v Louisianě a Dallas v Texasu.