USA: Koronavirus prý napadá i mozek

Koronavirus SARS-CoV-2 nenapadá jen plíce a dýchací cesty, ledviny, játra a cévy. Asi polovina pacientů má neurologické symptomy od těžkých bolestí hlavy až po zmatenost a delirium, které naznačují, že napadá i mozek. Potvrdila to nová studie profesorky imunologie Akiky Iwasakiové, o které informoval list The New York Times.