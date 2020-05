USA chtějí setřást odpovědnost za fiasko s koronavirem, tak obviňují nás, píše se v Číně

Ministr zahraničí Mike Pompeo tvrdí, že USA mají „významné“ důkazy o tom, že virus pochází z laboratoře v čínském městě Wu-chan. „Můžu vám říct, že existuje značné množství důkazů, že to pochází z laboratoře ve Wu-chanu. Není to poprvé, kdy byl svět kvůli pochybení v čínských laboratořích vystaven virům,“ prohlásil Pompeo v pořadu This Week stanice ABC.