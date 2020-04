Úřad vyzval Američany k nošení roušek. Já to dělat nebudu, vzkázal Trump

"Bude to skutečně dobrovolná věc. Můžete to dělat, nemusíte to dělat," řekl podle agentury Reuters o zakrývání obličeje americký prezident. "Já volím možnost to nedělat," dodal. Svůj postoj následně zdůvodnil tím, že se účastní schůzek na vysoké úrovni. "Přijímám prezidenty, premiéry, diktátory, krále, královny," upozornil.