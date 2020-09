Únava, úporná bolest hlavy, problémy s dechem. Lidé popisují zkušenosti s covidem

Evropa má za dva týdny dvojnásobek nakažených. Bude to tvrdší, varuje WHO

„Ten den jsem se ale cítil kupodivu docela dobře. Trochu jsem pokašlával, ale nic tragického, teplota občas lehce nad 37, trochu citelnější únava. Budu jedním z těch, co mají lehký průběh, utěšoval jsem se. Virus měl se mnou ale jiné plány. Nejdřív na mě poslal dráždivý kašel. Takový ten, co s člověkem dokáže pořádně házet, kdy se sotva nadechnete a pak se vám kašlem svírá celý hrudní koš. Pak mi ukázal, co je to bolest hlavy. Ostrá bolest vycházející z jednoho bodu nad pravým okem a obepínající celou hlavu. Dva dny nešla vypnout,“ říká.