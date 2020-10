Týdny neopustíme své domy? To určitě nenastane, řekl Prymula

"Pokud bychom si pod ním (lockdownem) měli představit, že tady všechno zastavíme, zůstaneme doma a 14 dnů nebo tři týdny neopustíme své domy, tak to určitě nenastane," řekl Prymula, který tak regoval na slova prezidenta Miloše Zemana.

Zeman: Žádný lockdown, který by ohrozil českou ekonomiku

Zeman: Žádný lockdown, který by ohrozil českou ekonomiku Domácí

Zeman v neděli serveru Blesk.cz řekl, že opatření ministra zdravotnictví v podobě omezení volnočasových aktivit podporuje. "Jsem proti lockdownu, který by ohrozil ekonomiku, protože se domnívám, že Česká republika si už druhý lockdown nemůže dovolit," řekl Zeman.

Uzavření ekonomiky podruhé by podle něj mělo podobné sociální důsledky jako virus. Při dalším zadlužení by se podle něj České republice zhoršil rating, a úvěry by se tak prodražily. Zavádění protikoronavirových opatření a příslušnou státní pomoc si podle něj Česko může dovolit ještě rok, maximálně dva. Úvahy o celkové uzávěře ale považuje za nebezpečné a škodlivé pro českou ekonomiku.