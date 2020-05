Téměř všichni vyléčení z covid-19 získávají protilátky. Otázkou je, na jak dlouho

V mnoha zemích po světě, včetně České republiky, probíhaly počátkem května testy protilátek na koronavirus mezi obyvateli, aby se zjistila míra promoření obyvatelstva. Ať už byly výsledky v jednotlivých zemích jakékoliv, mnoho lidí poukazovalo na to, že zatím neexistuje studie, která by s jistotou potvrzovala, že protilátky v těle znamenají, že koronavirus již znovu nechytnete.

Protilátky jsou imunitní buňky, které si tělo vyvine pouze při kontaktu s daným patogenem. Pokud jste se tedy nikdy nesetkali s bakterií nebo virem, v tomto případě tím, který způsobuje covid-19, nebudete mít protilátky. Vědci logicky očekávali, že to tedy v případě nového koronaviru bude stejně, ale až doposud chyběl vědecký podklad, který by to dokazoval.