Těhotenství nezvyšuje riziko těžšího průběhu nákazy koronavirem, tvrdí lékaři

Zhruba každá desátá těhotná žena hospitalizovaná kvůli nákaze koronavirem skončila na jednotce intenzivní péče, což je přibližně stejné procento jako u pacientek v produktivním věku, které nebyly těhotné. To by znamenalo, že ženy v očekávání nejsou automaticky více náchylné k vážnému průběhu choroby.

U zkoumaných 427 žen nepřežilo celkem pět dětí, z toho ve třech případech mohli vědci s jistotou říci, že covid-19 na úmrtí potomka neměl podíl. Pro vědce pak bylo zajímavým zjištěním to, že hospitalizované ženy byly průměrně ve 34. týdnu těhotenství.

To by naznačovalo, že by mohly být ženy v pokročilé fázi těhotenství náchylnější k nákaze novým typem koronaviru než v jeho počátcích. I proto vědci z Cambridge doporučují zvýšená ochranná opatření zejména ženám ve třetím, ale i druhém trimestru.