Švédský premiér nařídil vyšetřování přístupu ke koronaviru

„Nejde o to, zda se v důsledku vyšetřování změní Švédsko, jde o to jak,“ řekl premiér.

Vyšetřovat bude komise vybavená rozsáhlými pravomocemi. Bude zjišťovat, jak virus dorazil do Švédska, jak se šířil, a provede revizi opatření kabinetu a dalších orgánů.

Švédská opozice kritizuje především to, že se nákaza dostala v takové míře mezi obyvatele pečovatelských domovů - senioři tvoří většinu obětí nákazy. Vládě také vyčítá zpoždění s testováním.

Vyšetřovací komise do konce letošního listopadu podá zprávu o tom, zda byla péče o seniory dostatečná a nestaly se chyby. Konečnou zprávu by měla komise dodat do roku 2022, tedy před místními parlamentními volbami.