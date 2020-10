Svědomí mám čisté, řekl Babiš

„Máme tisíc mrtvý. To je průměr tří dnů. V České republice zemře 110 tisíc lidí za rok. Já to ale nechci samozřejmě podceňovat, každý život je cenný. Děláme maximum, abychom to zvládli,“ reagoval premiér. Následně uvedl příklady, kdy lidé měli například mozkovou mrtvici a současně koronavirus.