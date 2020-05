Studentkám nařídili práci u schizofreniků, zvládají to

„Když mi přišel pracovní příkaz, byla jsem v šoku. Dostala jsem ho jako jediná ze třídy a vůbec jsem netušila, co mě čeká. Nevěděla jsem, do čeho vlastně jdu, co tam vůbec budu dělat,“ vybavovala si první reakci starší z dívek, která jako absolventka střední hotelové školy neměla o zdravotní problematice ani páru. Sociální obor začala studovat až letos prvním rokem na vyšší odborné škole v Plzni.