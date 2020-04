Stát New York zaznamenal denní pokles v počtu zemřelých

Menší je také denní nárůst lidí přijatých na jednotky intenzivní péče, zvýšil se naopak počet lidí propuštěných z nemocnic. Guvernét Cuomo se domnívá, že by to mohlo být znamením toho, že nejhůře zasažený americký stát se již dostal na vrchol epidemie.

Současně varoval, že pro vyhodnocení dlouhodobější tendence je potřeba analyzovat data alespoň za tři až čtyři dny. Upozornil rovněž, že se jednotlivé epidemiologické modely neshodují v tom, co bude po dosažení vrcholu následovat. Pode některých by měl hned přijít pokles nových případů i úmrtí, jiné předpokládají několikadenní stagnaci a až následné snížení.

Guvernér rovněž prohlásil, že úřady přesouvají některé nevyužívané plicní ventilátory a zdravotníky do nemocnic na ostrově Long Island, kde momentálně nejrychleji roste počet nakažených a hospitalizovaných. Americká vláda slíbila, že do New Yorku pošle dalších 1000 zdravotních sester a lékařů, uvedl Cuomo.