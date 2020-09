Slovenská diplomacie chce koridor na letiště do Vídně a do Prahy

Po nedávném zařazení České republiky mezi rizikové země a před plánovaným zařazením Rakouska a Maďarska do této kategorie chce slovenská diplomacie prosadit otevřený koridor pro cestující Slováky, kteří přiletí z některé bezpečné země na letiště do Vídně či do Prahy. Znamenalo by to, že by tito lidé nemuseli při vstupu na Slovensko do izolace.