Slováci zrychlují uvolňování, otevřou zahrádky

Matovič je pro trvalý zákaz nedělního prodeje, ministr hospodářství to odmítá Ekonomika

Od středy budou smět opět fungovat i taxislužby, řidič však musí být oddělený od zákazníka fólií. „Od středy se mohou konat rovněž bohoslužby a svatby. V případě bohoslužeb budou věřící sedět v každé druhé lavici dva metry od sebe, je zákaz podávání si rukou a svaté přijímání může být jen do rukou, nikoliv do úst. V neděli doporučujeme pořádání samostatné mše jen pro důchodce,“ dodal Matovič.

V první fázi se 22. dubna otevřely na Slovensku menší obchody, vnější sportoviště, vnější tržiště, prodejny automobilů a autobazary. V další fázi plánované od 3. června by se měly otevřít školy, dětské kluby pro děti do deseti let, kina, divadla, obchodní centra. Bude také znovu možné pořádat sportovní a kulturní akce.