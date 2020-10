Slepá ulička za miliardy. Drahý systém testování a trasování v Británii nezabral

Zpráva samotnou ideu testování a trasování nezpochybňuje, ale uvádí, že by mělo být pod neustálou kontrolou. Upozorňuje, že sběr a vyhodnocování dat o kontaktech z minulosti by musel být prováděn lépe, aby se mohly běžně zkoumat cesty přenosu a šíření. Jsou však k dispozici u malého počtu případů. Chybí také podrobnější data o tom, v jakém prostředí docházelo ke kontaktům a jaká byla zaměstnání kontaktovaných lidí. Zmiňuje, že program čelil i praktickým problémům, zejména kapacitním. Při nárůstu nakažených museli lidé dlouho čekat na výsledky, což celý program podkopávalo.

Uspěšná byla Jižní Korea, kde ale prospělo to, že za nouzového stavu bylo možné zasahovat do soukromí. Země při kontaktování používala nejen telefonické hovory, ale také záznam o pohybu telefonů a místech použití platebních karet, QR kódů bezpečnostních kamer i nahlížení do zdravotních záznamů. Země byla tvrdá při uplatňování přístupu k lidem, kteří se vrátili i ciziny. Podobně úspěšný byl i Hongkong, i když ten méně zasahoval do soukromí. Singapur už tak úspěšný nebyl, i když používal i data z bluetooth, nepostihl však skupinu migrujících zahraničních dělníků.