Školy ve třech krajích vyzkoušely jednoduché PCR testy. Žádné ohnisko se nenašlo

V rámci pilotního programu se zjišťuje, jak nejlépe zajistit logistiku v případě zvýšeného zájmu o testování žáků. V této pilotní fázi vyčlenila diagnostická laboratoř 500 kusů testovací sady. Z výsledků tohoto testování vyplynulo, že celkem 98 procent dětí a pedagogů bylo negativních, pouze dvě procenta z pětistovky testovaných měla pozitivní test, tedy deset lidí.

Seznámit se s výsledky již mohli i ředitelé příslušných škol.

Děti samoodběr zvládnou

Novinka PCR testu ze slin spočívá v použití bezpečné odběrové soustavy: zkumavky Sarstedt s připravenou tyčinkou. Výsledky ale nejsou známy v řádu minut jako v případě antigenních testů, laboratoř je škole poskytne téhož dne večer.

„Tyčinka se vloží do úst a po dvou minutách se opatrně vloží zpět do zkumavky. Je to hygienické, jednoduché a pohodlné. Tento PCR test je stejně spolehlivý jako dosavadní odběrové soupravy využívající štětičky pro výtěr z nosohltanu, pro jeho užití ovšem není nutný žádný odběrový tým ani kvalifikované sestry. Nová testovací sada nedráždí sliznice, je tak mnohem pohodlnější pro pravidelný odběr,“ uvedl zdravotní ředitel SPADIA LAB Lukáš Garčic.

Děti jsou podle něj schopné test udělat samy pod dohledem dospělé osoby podle návodu.

Možnost zapojit se do dobrovolného testování žáků a zaměstnanců uvítala např. ZŠ pro žáky s mentálním postižením z Frenštátu pod Radhoštěm v Moravskoslezském kraji.

„Zástupce laboratoře předem přivezl veškerý materiál včetně obrázkového manuálu a jednorázových rukavic a zaškolil vedení školy, které následně proškolilo všechny zaměstnance. Po zahájení výuky od 8 hodin jsme počkali 30 minut, abychom dodrželi požadavek po tuto dobu nejíst a nepít. Po půl deváté žáci, učitelé a asistenti společně každý na svém místě ve třídě otevřeli svou zkumavku označenou čárovým kódem, vložili do úst tyčinku, po 2 minutách tyčinku vyplivli zpět do zkumavky a bylo hotovo,” popsala ředitelka Pavlína Palová s tím, že v její škole se takto neodhalil žádný pozitivní vzorek.

Ve Středočeském kraji ve dvou základních školách, ZŠ Petrovice u Sedlčan a ZŠ Propojení Sedlčany, proběhl test u dětí prvních a druhých tříd a test podstoupili všichni pedagogové.

„O testu se dozvěděla další školská zařízení ve Středočeském kraji, která projevila zájem si ho vyzkoušet. O našich aktivitách je průběžně informována hejtmanka Středočeského kraje, která je tomuto typu testu příznivě nakloněna,“ poznamenal obchodní ředitel pro Čechy ze zmíněné laboratoře Milan Škába a dodal, že se připravuje ve spolupráci s vedením Prahy 6 testování ihned po jarních prázdninách.

Ředitel chce návrat prvního stupně

V ZŠ a MŠ Řezníčkova v Olomouci podstoupilo test 113 osob, z toho 45 učitelů a zaměstnanců základní a mateřské školy. Speciální tyčinku si „požvýkali“ prvňáci a druháci. Podle učitelky Veroniky Kopečné i tyto děti „zvládly test bezvadně a pozitivní ohlasy mají také od rodičů”.

Sára z 1. třídy řekla, že to bylo jednoduché. „Lepší než strkání do nosu,” konstatovala. Její spolužák Jirka si pouze lehce postěžoval, že bylo těžší se strefit s tyčinkou zpět do zkumavky.

Z celkového počtu vyšly pouze tři pozitivní testy, a to u jednoho chlapce a dvou zaměstnanců, kteří v době odběru neměli žádné příznaky.

„Chtěl jsem zjistit, zda je škola zdrojem nákazy. Výsledky mě ujistily v tom, že není. To je jasný vzkaz vládě. Již od října loňského roku čekáme na zprávy z ministerstva, kdy někdo začne testovat děti, a zdůvodní tak nařízení dlouhodobého přerušení výuky. Učitelé se bojí, rodiče se bojí a děti sedí doma. Do výuky by se měl vrátit celý první stupeň, nebo alespoň třetí třídy, aby byla zachována kontinuita vzdělávání na 1. stupni,” tvrdí ředitel ZŠ a MŠ Řezníčkova Miloslav Palát.