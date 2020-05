Šíření koronaviru na jižní polokouli zvyšuje hrozbu druhé vlny na podzim

„Viděli jsme důkazy, že obavy z cesty viru na jižní polokouli jako u chřipky jsou oprávněné,“ řekl Redfield: „Vidíte, co se teď děje v Brazílii. A až to skončí na jižní polokouli, předpokládám, že se to usídlí zase na severu.“

Nevyloučil, že se možná opět budou zavádět karantény. Na dotaz ohledně uzavření USA odpověděl: „Nemohu to vyloučit, je to otázka názoru, ale my se musíme řídit daty. Mohu však říci, že jsme odhodláni využít čas, který teď máme, aby byl národ tak připravený, jak jen lze.“

Proč se vědci obávají druhé vlny na severní polokouli, když se nyní koronavirus šíří zejména na jižní?

* Na jihu se příliš nedaří nemoc covid-19 brzdit. * Nedostatečná imunita – státy na severní polokouli si nevypěstovaly tzv. kolektivní imunitu vůči SARS-CoV-2. V jednotlivých zemích ji mají maximálně dvě až 14 procent obyvatel. * Imunologové se rovněž obávají, že se druhá vlna potká s dalšími infekcemi (sezonní chřipka, spalničky), a o to bude silnější. * Druhé podzimní vlně na severní polokouli bude nahrávat i chladnější počasí. * Virus mutuje a dále cirkuluje ve společnosti – více než letos v lednu a v únoru. * Virus se může více šířit i během rozvolňování opatření a také kvůli letním dovoleným, byť bude cestování omezené.

Varoval také před možností, že by se pandemie potkala s každoroční chřipkovou epidemií, jak to udělali už další američtí experti, například epidemiolog Rick Bright: „Když máme chřipkovou epidemii, jako jsme měli v roce 2018 a kdy zemřelo skoro 80 000 lidí, tak jen ta by vytvořila ohromný tlak na náš zdravotní systém. A když k tomu přidáte koronavirus, můžete teprve vidět tlak na zdravotní systém.“

Trump vinen není

Redfield přiznal, jak tvrdě koronavirus postihl USA. Spojené státy evidují 1,55 milionu nakažených a 93 000 obětí. Odmítl však, že by to byla vina současného prezidenta Donalda Trumpa: „Tento jednoduchý respirační virový patogen skutečně dostal můj národ na kolena a je fakt, že to není chyba žádné konkrétní osoby. Tento národ na to nebyl připraven celá desetiletí.“

K vysokému počtu obětí podle něj přispěly dva faktory, a to nedostatečné financování organizací na ochranu veřejného zdraví, jako jsou právě CDC, a vysoké množství lidí s diabetem a obezitou, která představuje při nákaze covid-19 zvýšené riziko. Varoval, že podobná zdravotní katastrofa by mohla znamenat, že se bude muset do amerického zdravotnictví dát dvakrát až třikrát více peněz. CDC dostávají aktuálně 7,8 miliardy dolarů. V letech 2010 až 2019 částka poklesla o deset procent.

K pozvolnému otevírání jednotlivých amerických států Redfield poznamenal, že je nutné zvýšit schopnost vyhledat a izolovat „ohniska nákazy, každý jednotlivý případ“.

Evropa nemůže relaxovat

Na druhou vlnu se mají podle ředitelky evropské pobočky CDC Andrey Ammonové připravit i evropské země. Podle ní je nevyhnutelná: „Otázkou pouze je, kdy přijde a v jakém rozsahu. Virus je kolem nás, cirkuluje tu více než v lednu a v únoru. Nechci malovat obraz zkázy, ale myslím, že musíme být realističtí. Teď nenastal čas plně relaxovat.“

Pro list The Guardian dodala, že návrat viru je nevyhnutelný také proto, že nevznikla kolektivní imunita: „Když se podíváme na vlastnosti viru a na to, co se ukazuje v jednotlivých zemích ohledně kolektivní imunity, která je mezi dvěma až 14 procenty, tak tu zůstává 85 až 90 procent populace, která může nákaze podlehnout.“ Podle ní virus SARS-CoV-2 hned tak nevymizí, protože se dobře adaptoval na lidi.