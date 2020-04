Senzibilové a věštci slaví díky koronaviru velký návrat

„Země je v nebezpečí a my, obyvatele planety, také,“ varoval Kašpirovskij. „Ptají se mě, zda mám prostředek pro léčbu. Ano, takový prostředek existuje, ale zatím to neprozradím,“ tváří se tajemně. Nadšení lidé se svěřují, že se po „seanci“ zbavili bolestí v krku, bronchitidy nebo zánětu žil. Další ironizují, že „koronavir tak dokonale vyčistil vzduch, že se do Ruska vrátil dokonce Kašpirovskij“. Po létech popularity se totiž stáhl do ústraní a jistou dobu žil v USA.