Ruch na pražském letišti znovu utichá

Některé linky jako do egyptské Hurghady, do Moskvy či Kyjeva se sice nově otevřely, ale mnohem víc se jich přerušilo.

Od konce srpna bylo pozastaveno spojení přibližně do dvacítky obnovených destinací Kateřina Pavlíková, Letiště Praha

„Od konce srpna bylo dočasně pozastaveno přímé letecké spojení přibližně do dvacítky již dříve obnovených destinací. Konkrétně byla pozastavena například linka na Island, na letiště Keflavík, od listopadu bude pozastavena i linka do Mnichova,“ řekla Právu mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Dopravci, jak uvedla, podle vývoje poptávky průběžně upravují své letové řády a může docházet k rušení spojení do některých destinací nebo rušení konkrétních letů.

S vracením peněz umí pomoci banka

Situace se dynamicky vyvíjí napříč Evropou. „V poslední době došlo k rušení letů například na Kanárské ostrovy a do Španělska. Dochází k redukci počtu spojů do evropských metropolí, např. do Kodaně,“ řekla Právu ředitelka prodeje letenek Student Agency Věra Janičinová. Svou linku z Brna do italského Bergama neobnovil Ryanair, který také omezil počty letů do Londýna na dva týdně.

Podle posledních kompletních čísel za srpen letos na Letišti Václava Havla Praha odbavili téměř 350 tisíc cestujících. V porovnání s loňským srpnem to bylo o téměř 83 procent méně. Nejvíce cestujících letělo na linkách mezi Prahou a Amsterdamem, Burgasem a Paříží, ze zemí pak do Řecka, Velké Británie a Španělska.

Mluvčí pražského letiště Pavlíková doporučuje cestujícím, jimž byl let zrušen, aby se obrátili přímo na dopravce nebo prodejní místo, kde letenku zakoupili.

Lidé, kterým zruší let těsně před odletem, se mohou pokusit kontaktovat leteckou společnost přímo u letištní přepážky, pokud tam nějakou má, a zjistit, zda jim nemůže nabídnout jiné spojení. Jinak mají nárok na vrácení peněz za letenku a navíc kompenzaci ve výši 250 až 600 eur podle délky letu, pokud jim bylo zrušení oznámeno méně než 14 dní před odletem.

Domluvit se s dopravcem ale nebývá lehké. „Aerolinky nereagují. Většinou se nedá nikam dovolat a e-maily od nich chodí jen ty, které automaticky vygeneroval počítač, prostě odezva žádná,“ popsal Právu třicetiletý Tomáš z Prahy na základě své nedávné zkušenosti s British Airways i Air Malta.

Vrácení peněz mnohdy trvá dlouhé měsíce, některé společnosti se snaží uplatnit poukázky na náhradní lety ve stejné hodnotě pro příští sezonu, aby nemusely nic vyplácet. Řada cestujících si ale pochvaluje, že u letenek zaplacených kartou dobře funguje žádost bance o tzv. charge back. Například pan Tomáš tak získal zpět 18 tisíc Kč za dva zrušené lety poté, co se jich dlouho a marně domáhal u dopravce.

„Podmínkou je poslat bance doklady o tom, že let byl zrušen, k tomu svou žádost o vrácení peněz plus svoji korespondenci dokládající, že aerolinky nereagují. Banka to pak začala řešit s vydavatelem mojí karty a ten zase přímo s obchodníkem. Na posouzení a vyřízení měli 60 dní. Peníze ve lhůtě skutečně přišly,“ popsal.

Vytížená infolinka na ministerstvu

Pasažéři, kteří mají problémy, kontaktují i linku ministerstva zahraničí, ta je ale také často přetížená.

„Měla jsem letět ve čtvrtek z Prahy na Sicílii za dcerou, ale Alitalia zrušila let. Našla jsem si proto na pátek spojení přes Mnichov. Na informační linku ministerstva zahraničí se absolutně nešlo dovolat. Když se mi to podařilo, okamžitě se to přerušilo. Potřebné informace jsem našla nakonec na internetu,“ řekla Právu čtenářka Leona.