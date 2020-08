Roušky v tramvaji? V kancelářích je riziko mnohem větší než v MHD, ukazuje výzkum

Hromadná doprava je podle nových výzkumů, na které upozornila agentura Reuters, relativně „v pohodě“. Jak je to možné?

Když už některý region Česka v minulých týdnech zavedl povinost znovu nosit roušky, většinou se to týkalo návštěvy lékařů, úřadů či právě MHD. Například v Moravskoslezském kraji. A pražští hygienici se nechali slyšet, že jen co teploty klesnou, budou roušky povinné nejen v metru, ale i v tramvajích a autobusech. Primátor Zdeněk Hřib posléze uvedl, že ve vnitřních prostorách, například v obchodech by mohla povinnost začít platit ještě dřív než na podzim.