Rakousko ruší silvestrovské večírky a zavírá restaurace ve 22 hodin

Neočkovaní musí po příjezdu do Rakouska do karantény

Zpřísnění se bude týkat i konání různých akcí venku i vevnitř s přidělenými místy. Pokud se budou konat akce do 500 lidí, účastníci se musejí prokázat jedním ze dvou potvrzení (očkování/uzdravení z covidu). Pro akci do 1000 účastníků se bude vyžadovat kromě potvrzení o očkování/uzdravení ještě test. Pro účast na události do 2000 osob musí mít účastníci aplikovánu posilující dávku vakcíny a současně mít i negativní test.