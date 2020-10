Psychiatrička se kvůli druhé vlně přeškolila na ventilátor

Byť má v pracovní náplni starost hlavně o duševní zdraví pacientů, koronavirová pandemie a tvrdá zkušenost kolegů v Itálii nebo Španělsku ji přivedly k myšlence připravit se na možný kolaps zdravotnictví. Přes léto se proto přihlásila do speciálního online kurzu, který připravila harvardská univerzita v Cambridgi v USA a v kterém si osvojila základy práce s covidovými pacienty na ventilačních lůžcích.

S koronavirem má zkušenost už z jara, kdy pracovala v odběrovém stanu, který vojáci rozbili na dvoře ÚVN a kde ji také napadlo, že by bylo dobré se lépe připravit na horší časy.

„Normálně pracuji na psychiatrii. Od loňského 1. října jsem ale nastoupila do armády a na jaře mě převeleli do covidového stanu. Byli tam lékaři ze všech oddělení, byl tam gynekolog, urolog nebo očař. Tam mě napadlo, že nebude jen jedna vlna a že se to jistě může zhoršit,“ řekla Právu Dosi.